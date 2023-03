Ein 41-Jähriger hat sich eine Anzeige eingehandelt, weil er am Montagabend in Zweibrücken einen Bekannten ans Steuer seines Autos gelassen hat, obwohl der drei Jahre ältere Fahrer deutlich unter Drogeneinfluss gestanden haben soll. Wie die Polizei meldet, hat eine Streife den 44-jährigen Autofahrer in der Pirmasenser Straße angehalten. Schon der erste Drogentest habe auf gleich drei szenetypische Substanzen angeschlagen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; ihm droht laut Polizei eine Bußgeldforderung in Höhe von 500 Euro. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der 41-jährige Besitzer des Wagens saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz.