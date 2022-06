Ab Freitag kommender Woche wird in vier Bauabschnitten der Fahrbahnbelag des Saarbrücker Autobahnkreuzes erneuert. Laut Pressestelle der Autobahn GmbH erfolgen die Arbeiten jeweils unter Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnittes.

Los geht es am kommenden Freitag, 24. Juni, mit der Fahrbahnsanierung der Sammelschiene parallel zur A1 sowie der Überleitung von der A8 auf die A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Autofahrer können dann zudem aus Richtung Trierer nicht mehr zur A8 nach Saarlouis sowie zur A8 in Richtung Neunkirchen fahren. Der Verkehr, so die Autobahn GmbH, wird über die benachbarte Anschlussstelle Quierschied umgeleitet und zum Kreuz Saarbrücken zurückgeführt. Aus dieser Richtung geht es dann in die gewünschte Richtung. Der erste Bauabschnitt soll bis voraussichtlich 4. Juli andauern.

Im zweiten Bauabschnitt ab 5. Juli wurd die A1-Fahrbahn in Richtung Saarbrücken saniert, der Verkehr dann über die sanierte Sammelschiene umgeleitet. Ab 15. Juli steht der dritte Bauabschnitt an, dann ist die Sammelschiene der A1 in Richtung Trier sowie die Überleitung von der A1 aus Richtung Saarbrücken nach Saarlouis dicht. Der Verkehr wird an der Abfahrt Illingen umgeleitet, von dort zum Kreuz Saarbrücken zurückgeführt. Im vierten und letzten Bauabschnitt wird die A1-Fahrbahn ab 28. Juli erneuert, der Verkehr wie beim zweiten Bauabschnitt über die neue Sammelschiene umgeleitet. Autofahrer sollen sich auf mögliche Staus einstellen.