Weil die Autobahn GmbH am kommenden Samstag, 10. Februar, an der A620-Anschlussstelle Wallerfangen Kanäle spülen wird, ist die Auffahrt Richtung Saarbrücken dicht. Die Sperrung dauert zwischen 7 und 15 Uhr, so die Autobahn GmbH. Weil die Sperrung nur einige Stunden andauert, gebe es keine Umleitungsbeschilderung. Autofahrer erreichen die Saarbrücker Stadtautobahn über die benachbarten Anschlussstellen, teilt die Autobahn GmbH mit.