Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall in Fahrtrichtung Zweibrücken/Pirmasens zwischen den Anschlussstellen Kirkel und Blieskastel voll gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich gegen 8.30 Uhr ein Unfall. Eine Frau soll mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in die Leitplanke gefahren sein. Die Autobahn hat auf diesem Streckenabschnitt keinen Standstreifen. Seit dem Unfall ist die Autobahn in Fahrtrichtung Pfalz voll gesperrt. Die Polizei konnte um 11 Uhr noch nicht sagen, wie lange die Sperre noch andauern wird. Der Verkehr wird durch Homburger Vororte umgeleitet. Das verzögert das Vorankommen ungefähr um eine halbe Stunde.