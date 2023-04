Weil die Autobahn 8 in Richtung Saarland gesperrt war und der Verkehr bei Ernstweiler abgeleitet wurde, kam es am Samstagnachmittag zum Stau auf der A8 und zu Behinderungen in Zweibrücken und Einöd. Wie eine Sprecherin der Homburger Polizei auf Anfrage berichtete, hatte ein Auto mit Anhänger gegen 15.30 Uhr auf der A8 bei Einöd einen Unfall. Der Anhänger, der seinerseits ein Auto aufgeladen hatte, sei ins Schlingern geraten und umgekippt. Das geladene Fahrzeug fiel vom Hänger. Verletzte habe es nicht gegeben; die A8 in Richtung Neunkircher Kreuz blieb zwischen Ernstweiler und Limbach eine gute Stunde gesperrt.