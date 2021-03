Die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken wird am Wochenende zwischen Limbach und Einöd voll gesperrt. Um akute Fahrbahnschäden zu beheben, riegelt die Autobahn GmbH von Freitagnachmittag, 5. März, 17 Uhr, bis Sonntagmittag, 7. März, 13 Uhr, die A 8 dort ab. Obwohl nur die rechte Fahrspur repariert wird, sperre man auch die Überholspur. Begründet wird dies mit der schmalen Fahrbahn und der Sicherheit der Bauarbeiter. Der Verkehr aus Richtung Neunkircher Kreuz wird an der Ausfahrt Limbach von der A 8 ab- und durch Limbach, Homburg, Schwarzenbach und Schwarzenacker bis zur Auffahrt Einöd zurück auf die Autobahn 8 umgeleitet. Obwohl die Arbeiten bewusst aufs Wochenende gelegt wurden, seien Verkehrsstörungen auf der Umleitungsstrecke nicht auszuschließen. In der Gegenrichtung, also von Zweibrücken her in Richtung Neunkircher Kreuz, ist die A 8 von der Baustelle nicht betroffen.