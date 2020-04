Nach einem Reifenplatzer ist am Montagnachmittag, 20. April, auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen ein Lkw-Anhänger umgekippt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, fiel vom Anhänger ein Minibagger auf die Autobahn. Diese blieb am Montag von 15.45 bis 22 Uhr in Fahrtrichtung Saarlouis gesperrt – über längere Zeit auf beiden Fahrspuren zwischen Neunkirchen und Spiesen. Der Anhänger lag im rechten Winkel quer zur Fahrbahn. Nach Auskunft des Polizisten war der linke Hinterreifen des Anhängers geplatzt, auf dem der Bagger aufgeladen war. Vergeblich habe der 64-jährige Fahrer aus Saarlouis versucht, das ausbrechende Gespann einer Neunkircher Firma in den Griff zu bekommen. Bei dem Unfall wurde auch die rechte Leitplanke beschädigt. Der Fahrer verletzte sich am Oberschenkel. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 60 000 Euro an.