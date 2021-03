Die staatliche Autobahn GmbH lässt am Wochenende die Fahrbahndecke der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen reparieren. Von Freitag, 12. März, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 14. März, 13 Uhr, wird daher die A 8 zwischen Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt in Richtung Neunkirchen voll gesperrt. Der überregionale Verkehr wird an der Ausfahrt Kohlhof abgeleitet und über die Ortslage von Furpach wieder auf die A 8 geführt. Anlieger können die Ausfahrt Wellesweiler nutzen. Die Autobahn GmbH warnt vor möglichen Behinderungen auf der Umleitungsstrecke.