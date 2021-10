Im Saarland ist die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken derzeit zwischen St. Ingbert-West und Bischmisheim voll gesperrt. Auf Anfrage erklärte Polizeisprecher Stephan Laßotta am Mittwochnachmittag, 27. Oktober, dass die Vollsperrung voraussichtlich noch bis 16.30 Uhr aufrecht erhalten werde. Kurz vor der Ausfahrt Bischmisheim jenseits der Grumbachtalbrücke sei ein Lastwagen umgekippt und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort liege er jetzt auf der Seite. Der Fahrer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Autobahnmeisterei leitet den Verkehr an der Ausfahrt St. Ingbert-West von der A6 ab. Auf der Autobahn hat sich ein Stau gebildet.