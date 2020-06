In der Wachtelstraße in Ixheim, in Höhe der Hausnummer 32, wurde irgendwann zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ein Citroën Xsara aufgebrochen, der am Straßenrand abgestellt war. Ein Autoradio der Marke Kenwood im Wert von 300 Euro wurde gestohlen, sodass insgesamt ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.