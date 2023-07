Nicht der Unfallverursacher, sondern der Geschädigte soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Dieser seltene Fall hat sich laut Polizei am Dienstag gegen Mittag vor der Apotheke in der Zweibrücker Rosengartenstraße abgespielt. Eine 63-Jährige habe ihren grauen VW-ID 3 am rechten Rand der Rosengartenstraße angehalten – in Blickrichtung Allee. Als sie wieder anfuhr, habe sie versehentlich ein Auto gerammt, das vom Hallplatz her kam und gerade ihren Wagen von hinten passieren wollte. Der fremde helle Wagen, vermutlich ein Kombi, sei trotz des Anstoßes in Richtung Allee weitergefahren. Jetzt sucht die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) nach dem gerammten Auto. Gegen dessen unbekannten Fahrer musste die Polizei nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle einleiten.