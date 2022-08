Ein großes schwarzes Auto hat am Mittwoch auf einem Feldweg in Blieskastel-Lautzkirchen eine Fußgängerin und deren Hund angefahren und verletzt. Laut Polizei war die Frau mit dem Hund am 10. August gegen 11 Uhr auf dem asphaltierten Feldwirtschaftsweg auf dem Kirchberg unterwegs, im Bereich des Lautzkircher Schäferhundeplatzes. Angefahren wurden sie von einem Auto mit Homburger HOM-Kennzeichen. Der Fahrer, ein Mann mittleren Alters, sei nach dem Unfall einfach weitergefahren. Fußgängerin und Hund mussten medizinisch versorgt werden.