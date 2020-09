Bei Kontrollen am Freitag fielen der Polizei ein Auto- und ein Rollerfahrer auf, die zuvor Drogen konsumiert hatten. Gegen 17.30 Uhr stoppten Beamte das Auto eines 32-Jährigen in der Uhlandstraße. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC, das in Cannabis vorkommt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, dem 32-Jährigen droht nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot. Knapp zwei Stunden später wurde laut Polizeibericht in der Schlachthofstraße ein 54 Jahre alter Rollerfahrer kontrolliert. Auch hier reagierte der Drogenschnelltest auf THC. Zudem hatte der Rollerfahrer ein Päckchen mit rund zehn Gramm Cannabisblüten bei sich. Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 19 Gramm Cannabisblüten entdeckt. Gegen den 54-Jährigen wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.