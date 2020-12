Am frühen Dienstagmorgen, 1. Dezember, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr in den beiden Gersheimer Ortsteilen Peppenkum und Medelsheim insgesamt acht Autos, fünf Garagen und eine Scheune aufgebrochen und durchsucht. Gestohlen wurden unter anderem zwei hochwertige Elektrofahrräder. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060.