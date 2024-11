In Blieskastel-Aßweiler ist ein Auto in Brand geraten. Das Feuer habe am Donnerstagabend über Grünbewuchs auf das daneben stehende Einfamilienhaus in der Hermann-Berwanger-Straße übergegriffen. Die Hausbewohner haben sich laut Polizei noch rechtzeitig nach draußen retten können und wurden nicht verletzt. Wie die Polizei Homburg berichtet, sei das Auto, das in Brand geriet, abgemeldet gewesen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.