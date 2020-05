Kurz nach 9 Uhr morgens wurde am Mittwoch, 13. Mai, die St. Ingberter Feuerwehr zu einem Pkw-Brand in die St.-Barbara-Straße gerufen. Dort stand ein Auto auf einem Parkdeck zwischen zwei Gebäuden in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Wagen und deckte ihn anschließend mit Schaum ab. Während des Einsatzes blieb die St.-Barbara-Straße kurzzeitig gesperrt.