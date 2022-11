Einem 43-jährigen Ford-Fahrer aus Zweibrücken schleuderten Trümmerteile eines Schilderpfostens gegen das Auto, als er am Freitagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr auf der A62 in Richtung Pirmasens unterwegs war. Laut Polizei hatte sich in Höhe Höheinöd ein 31-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz in Gegenrichtung mit seinem Mercedes beim Überholen eines Sattelzuges verschätzt. Der Mercedes sei auf eine Sperrfläche geraten und gegen einen Schilderpfosten geprallt. Dessen Teile flogen an den Ford des Zweibrückers. Der Mercedes prallte dann noch gegen einen Reifen des überholten Sattelzuges. Zur Unfallaufnahme wurde die A62 zwischen Höheinöd und Weselberg kurz in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, später dann noch bis 19.20 Uhr halbseitig. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.