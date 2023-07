Unbekannte haben am 1. Juli die Radmuttern an beiden Vorderrädern von Jutta Grünagels Auto gelockert. Beinahe hätte sie in voller Fahrt ihre Räder verloren. Dass trotzdem nichts passiert ist, hat die Hornbacherin vor allem einer guten Entscheidung zu verdanken. „Da wurde das Klackern sehr heftig, ich bekam’s mit der Angst zu tun“, sagt die 60-Jährige und erzählt, was ihr alles passiert ist.