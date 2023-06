Auf der A6 in Höhe des Neunkircher Kreuzes hat ein rot und weiß lackierter Lastwagen am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr bei seiner Fahrt in Richtung Homburg/Mannheim einen Bremsklotz verloren. Wie die Polizei berichtet, fiel der Klotz auf die Fahrbahn. Ein Citroën C 1 rollte darüber und riss sich dabei einen Reifen auf. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841 1060.