Ein kurioser Verkehrsunfall hat am Donnerstag, 8. April, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Polizeiangaben hatten zwei Frauen am Vormittag kurz nach 10 Uhr nacheinander die Alte Chaussee bergauf durch das Wohngebiet befahren. Als die vordere Fahrerin nach links in ihre Garage abbiegen wollte, setzte die nachfolgende 70-Jährige zum Überholen an. Doch dann rammte sie das abbiegende Auto, rollte über den Gehweg, verlor die Kontrolle über den Wagen, durchquerte einen Vorgarten und prallte gegen ein Haus. Die Feuerwehr Blieskastel half der leichtverletzten Frau aus dem Wagen, indem sie das Auto ein Stück vom Haus wegschob. Im Einsatz waren ein Krankenwagen und ein Rettungswagen des DRK, ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 16, die Feuerwehr und die Polizei.