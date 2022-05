Wegen Unfallflucht in der 22er-Straße ermittelt die Zweibrücker Polizei. Am Samstag, 7. Mai, habe der Fahrer eines grau-schwarzen Wagens gegen 15.30 Uhr in Höhe der Einmündung Obere Himmelsbergstraße missachtet, dass die Fußgängerampel dort für ihn Rot zeigte. Das Auto prallte gegen das Vorderrad eines 16-jährigen Radfahrers, der die Fußgängerfurt an der Ampel fahrend überquerte. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt. Das Auto, womöglich ein BMW, sei weitergefahren. Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06332 9760 oder unter E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.