In Saarbrücken-Altenkessel hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.45 Uhr war ein schwarzer Audi A4 aus Fahrtrichtung Völklingen kommend in Richtung Malstatt auf der Provinzialstraße unterwegs. Ungefähr zeitgleich wollte in Höhe des Edeka-Marktes ein anderer Wagen auf der Fahrbahn wenden und übersah dabei den Audi, der laut Polizei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Da keiner der beiden Fahrer mehr ausweichen konnte, kam es zur Kollision. Der Fahrer des Audis verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in den Eingang des Edeka-Marktes, wo es schwer beschädigt liegen blieb – an dem Wagen entstand Totalschaden. Die drei Insassen wurden dabei verletzt, einer davon schwer, und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kleinwagen dagegen entstanden nur leichte Beschädigungen. Die Fahrerin blieb unverletzt.