Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem nicht verschlossenen weißen Renault Twingo zwei PCs, einen Akku-Schrauber sowie eine Stichsäge gestohlen. Das Auto in der Bitscher Straße abgestellt. Die Polizei, die Zeugen sucht unter Telefon 06332/9760, gibt den Schaden mit 2450 Euro an.