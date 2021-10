Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag 9.30 Uhr, wurde aus einem in der Herzog-Wolfgang-Straße abgestellten grauen 3er BMW-Kombi ein Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen vermutlich nicht abgeschlossen in einer Hofeinfahrt abgestellt. Dem Täter fielen ein dreistelliger Eurobetrag und persönliche Dokumente in die Hände. Zudem ließ der Dieb ein paar drahtlose Bluetooth-Kopfhörer aus dem Fahrzeug mitgehen. Die Polizei, die Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 06332 9760 entgegennimmt, beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro.