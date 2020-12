Ein Peugeot mit Frankfurter Kennzeichen hat am Donnerstagabend, 17. Dezember, auf der Autobahn 6 in Höhe Homburg Feuer gefangen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Dem Mann am Steuer des silberfarbenen Peugeot waren während der Fahrt sonderbare Geräusche aus dem Motorraum aufgefallen. Dann stand der gesamte Motorraum innerhalb kürzester Zeit in Flammen. Der Homburger Feuerwehr gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.