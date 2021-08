Auf dem Dach landete ein Auto nach dem Unfall in Bechhofen. Der Fahrer war am Freitag in der Hauptstraße/Ecke Mühlstraße von der Fahrbahn abgekommen und hatte auch noch ein Auto beschädigt. Er konnte den Wagen selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Bechhofen und Käshofen waren mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mit zehn Einsatzkräften vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab, sperrten die Hauptstraße und reinigten die Einsatzstelle. Der Schaden beträgt etwa 13.000 Euro, so die Feuerwehr.