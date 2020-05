Im saarländischen St. Ingbert-Rohrbach (Saarpfalz-Kreis) sind am Dienstagabend, 5. Mai, in der Oberen Kaiserstraße ein Rettungswagen und ein SUV zusammengestoßen. Nach Angaben der St. Ingberter Feuerwehr verlief der Zusammenstoß glimpflich. Trotzdem wurden vier Personen bei dem Unfall verletzt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass alle Insassen die Fahrzeuge bereits verlassen hatten. Ein Patient aus dem Rettungswagen wurde in ein Ersatzfahrzeug umgeladen. Polizei und Feuerwehr sperrten die Rohrbacher Hauptdurchgangsstraße für etwa zwei Stunden. Einsatzkräfte klemmten eine Fahrzeugbatterie ab und streuten ausgelaufenes Benzin mit Bindemittel ab. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.