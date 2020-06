Auf regennasser Landstraße im Mandelbachtal zwischen Habkirchen und Bliesmengen-Bolchen ist am Freitag, 5. Juni, ein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei war derselbe Baum bereits mehrfach in Unfälle verwickelt. Am Freitag nun habe das Auto am Stamm ein Gedenkkreuz für ein früheres Unfallopfer zerstört. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Am Auto wurde der Motorblock zerfetzt; Öl und Treibstoff liefen aus.