Auf zu schnelles Fahren führt die Polizei den Unfall eines 20-Jährigen zurück, der am Samstagabend in Battweiler die Kontrolle über seinen Citroën verlor. Gegen 20 Uhr sei der Wagen in der Hauptstraße auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen eine Steinbank und einen Brunnen geprallt. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro angegeben.