Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dudweiler wurde am Montag die Fahrerin eines weißen Renaults schwer verletzt. Laut Pressebericht wollte die Fahrerin in der Straße in den Rodhecken in die Zufahrt zum arbeitsmedizinischen Zentrum abbiegen. Dabei fuhr sie mit ihrem Auto gegeneinen Findling im Grünstreifen, woraufhin der Wagen auf die Seite kippte. Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Dudweiler mussten die Frau aus dem Wrack befreien, dazu wurde das Dach des Wagens mittels schweren Gerätes abgeschnitten. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend zur Klinik Sulzbach. Der Wagen wurde später abgeschleppt.