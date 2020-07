Schon vor elf Tagen, am 19. Juli zwischen 17 und 18 Uhr, wurde ein silberfarbener Honda mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite von einem Unbekannten zerkratzt, wie jetzt vonseiten der Polizei bekannt wurde. Die Beschädigung läuft über die gesamte Seite. Das Auto stand in der Dr.-Ehrenberger-Straße am Straßenrand. Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760.