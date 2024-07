Einen weißen Hyundai Tucson mit Zweibrücker Kennzeichen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Pasteurstraße gestohlen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Hinweise werden erbeten per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06332 976-0.