Der 17 Jahre alte Renault Megane Scenic eines Ende-40-Jährigen geriet am Montagnachmittag vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt nahe des Heidelbingerhofs unterhalb des Zweibrücker Flugplatzes in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Der Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Durch das Feuer wurden auch 20 Quadratmeter Wiese und zwei Verkehrsschilder in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Zweibrücken war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz und verhinderte, dass sich das Feuer auf weitere Wiesen ausbreitete. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Straße vom Flugplatz nach Dietrichingen und Großsteinhausen jeweils vor dem Heidelbingerhof aus beiden Richtungen gesperrt. Das teilte die Polizei mit.