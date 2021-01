Am späten Donnerstagabend, 28. Januar, ist die Homburger Feuerwehr gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in die Dürerstraße im Stadtteil Erbach ausgerückt. Auf der Kreuzung Berliner Straße war ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Die drei Insassen des Personenwagens wurden schwer verletzt. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehrleute entfernten eine Tür am Auto, um die drei Schwerverletzten schonend retten zu können. Wie es zu dem Unfall hatte kommen können, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Hergang aufklären.