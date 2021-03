Am Samstagabend beziehungsweise in der Nacht zum Sonntag stoppte die Polizei im Stadtgebiet zwei junge Autofahrer, die beide Betäubungsmittel eingenommen hatten. Ein 29-Jähriger wurde in der Landauer Straße kontrolliert, ein 22-Jähriger in der Roesingerstraße. Bei beiden Männern reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC, den Hauptwirkstoff von Cannabis, was jeweils eine Blutabnahme erforderlich machte. Gegen beide Männer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihnen droht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Das teilt die Polizei mit.