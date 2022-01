Am Montagabend gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr der Löschbezirke Altstadt und Limbach wegen eines Garagenbrandes in der Altstadter Kantstraße alarmiert. Das in der Garage geparkte Auto hatte Feuer gefangen. Zur Brandbekämpfung brachen die Feuerwehrleute das Garagentor gewaltsam auf und verhinderten durch die sofortigen Löschmaßnahmen ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Das brennende Fahrzeug wurde mit einer Seilwinde aus der Garage gezogen. Die Feuerwehr Kirkel war etwa eineinhalb Stunden im Einsatz, so ein Sprecher.