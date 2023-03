Von Patrick Göbel

Am Montag gegen 6.43 Uhr fuhr ein Auto auf einen Kleinbus auf. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Luxemburg in Höhe der Anschlussstelle Limbach. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch nicht geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.