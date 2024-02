Eine 39 Jahre alte Autofahrerin hat die Vorfahrt eines Radfahrers missachtet und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist der 74 Jahre alte Fahrradfahrer, der ohne Helm unterwegs war, am Dienstag von der Autofahrerin erfasst worden. Er sei gestürzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann nicht lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit. Hinweise auf Fahruntüchtigkeiten, etwa Alkohol im Blut, gebe es bei beiden nicht, so die Polizei. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Unfallrekonstruktion ein Gutachten erstellt“, schreibt die Polizei St. Ingbert. Die Unfallstelle und die umliegenden Straßen seien am Dienstagmorgen für rund zweieinhalb Stunden gesperrt gewesen. Der Unfall ist im Einmündungsbereich Wiesenstraße in Fahrtrichtung Klaus-Stief-Straße passiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.