Auf zu hohes Tempo führt die Polizei den Unfall eines 21-Jährigen zurück, der in der Nacht auf Samstag, 11. Juni, vor Dietrichingen mit seinem Auto aus einer Kurve getragen wurde. Der Wagen sei am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr von Großsteinhausen her in Richtung Kirschbachermühle gefahren. Kurz vor einer Brücke habe der 21-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses durchbrach das rechte Brückengeländer und blieb in der Böschung des Bachlaufs liegen. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an Brücke und Auto wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.