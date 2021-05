Ein Autobrand mitten in der Stadt an einer dicht befahrenen Straße passiert nicht alle Tage. Am Montag gegen 8 Uhr aber brannte ein Auto in der Homburger Richard-Wagner-Straße , einer der Hauptverkehrsstraßen, L 119) auf der Höhe der Tankstelle. Ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Homburg war schnell zur Stelle und löschte mit schwerem Atemschutzgerät, denn bei einem Fahrzeugbrand sind nur Flammen und der Hitze gefährlich, auch brennen nicht nur Karosserie und Motorteile, sondern auch Materialien wie Kunststoffteile und Reifen, die auch Atemgift e freisetzen können. Die Fahrerin des Wagens – weitere Personen saßen nicht im Auto – konnte rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt. Momentan gehen Feuerwehr und Polizei von einem technischen Defekt im Motorraum aus. Die Straße musste für die Einsatzdauer für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, so die Polizei. Sie war ebenso vor Ort wie vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr. Pro Jahr brennen etwa 15 000 Autos auf den deutschen Straßen, ältere Autos eher als jüngere.