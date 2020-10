Auf der Kaiserstraße zwischen Kirkel und St. Ingbert-Rohrbach stand am Dienstagabend, 27. Oktober, ein Auto in Flammen. Wie die Rohrbacher Feuerwehr berichtet, war der Fahrzeugbrand gegen 20.55 Uhr in Höhe des Gehöfts Geistkircher Hof mit der Wallfahrtskapelle ausgebrochen. Das Feuer habe sich im Motorraum des Wagens entzündet. Ein Anwohner unternahm erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Ein Feuerwehrtrupp, ausgerüstet mit schwerer Atemschutzmontur, löschte das Auto. Während des Einsatzes sperrte die Feuerwehr die Landstraße in beide Fahrtrichtungen ab. Zwölf Feuerwehrleute waren etwa 45 Minuten lang beschäftigt.