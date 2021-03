In der Nacht vom Freitag zum Samstag geriet in der Missouristraße gegen 0.30 Uhr ein schwarzer BMW X1 in Brand, der am Straßenrand vor einem Einfamilienhaus stand. Als die Polizei und die Zweibrücker Feuerwehr eintrafen, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Der Brand wurde abgesichert und gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20 000 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um ein Brandgutachten zu erstellen denn die Polizei vermutet, dass es sich um Brandstiftung handelt. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits vorläufig festgenommen. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an: pizweibruecken@polizei.rlp.de.