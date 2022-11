An einer Tankstelle in Saarbrücken ist am Donnerstag ein Auto ausgebrannt. Die Polizei geht nach ihren Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.

Von Patrick Göbel

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die Tankstelle und die Zapfsäulen übergriffen. Die Autofahrerin und ein Tankstellenmitarbeiter wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung in ein Saarbrücker Krankenhaus gebracht.

Laut bisherigem Ermittlungsstand der Polizei brannte das Auto wegen eines technischen Defekts. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Dass sie aus ihrem Auto stieg, um sich einen Kaffee zu holen, wurde für die Autofahrerin aus Frankreich zu einem Glücksfall. Die 67-Jährige, die am Donnerstag von Frankreich in Richtung Güdingen fuhr, hielt an einer Tankstelle an der B 51 in Saarbrücken an, um sich einen Kaffee zu kaufen. Dabei bemerkte die Dacia-Fahrerin Rauch, der aus der Motorhaube stieg. Direkt danach stand das Auto in Flammen.

Zeugen berichten, dass schon Flammen am Unterboden des Autos zu sehen waren, bevor die Frau an der Tankstelle anhielt. Die Saarbrücker Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf Tankstelle und Zapfsäulen ausbreitete. Das Auto brannte dagegen völlig aus. An den Zapfsäulen und an der Überdachung der Tankstelle seien laut Polizei Schäden in noch unbekannter Höhe entstanden. Während der Löscharbeiten wurde die B 51 gesperrt, und es kam zu Staus.