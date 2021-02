Die Feuerwehr hat am Donnerstag, 4. Februar, einen Pkw-Brand in Homburg löschen müssen. Auf dem Parkplatz des neuen Schuhgeschäfts in der Saarbrücker Straße am Ortsausgang nach Beeden und Limbach war der Motorraum des Wagens nach Polizeiangaben wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Homburg war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor.