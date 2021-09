Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, wurde in der Marienstraße ein blau-schwarzer Mini-Cooper, der am Straßenrand geparkt war, am hinteren linken Kotflügel, am linken Teil der Heckstoßstange und am Rücklicht beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Unfallverursacher könnten laut Polizei Kinder gewesen sein, die mit ihren Rädern in unmittelbarer Nähe des Wagens gespielt hatten und umhergefahren waren. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.