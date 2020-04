Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Saarpfalzstraße ein Auto aufgebrochen, das an einem Autohaus zum Verkauf angeboten wurde. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und rissen „mit brachialer Gewalt“ im Auto eingebaute Teile heraus, berichtet die Polizei, die den Schaden mit 8000 Euro und Zeugen sucht: Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. rhp/hlr