In der Nacht zu Freitag wurde erneut nach aufwendiger Vorarbeit ein Katalysator an einem in der Zweibrücker Liebknechtstraße, Niederauerbach, parkenden Auto abmontiert und entwendet. Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken erklärt, bockten Unbekannte einen blauen Opel Astra mittels Steinen auf und trennten den Katalysator aus der Abgasanlage heraus. Einen verwendeten Wagenheber ließen die Täter vor Ort zurück. Der genaue Zeitpunkt der Tat, Donnerstag auf Freitag, ist unbekannt. Die Polizeiinspektion sucht Zeugen der Tat: Tel. 06332 9760 und pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Im vergangenen Jahr und zuletzt auch Mitte Januar an der Gottlieb-Daimler-Straße hatten Unbekannte wiederholt Jagd auf die wegen ihres Edelmetall-Anteils wertvollen Anlagenteile gemacht – erfolgreich.