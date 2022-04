Nachdem ein schwarzer Transporter am Globus Baumarkt in der Wilkstraße abgebrannt ist, konnte die Polizei noch keine neuen Ermittlungsergebnisse präsentieren. Eduard Englert, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Ermittlungen an die Kriminalpolizei in Pirmasens übergeben werden. „Das Fahrzeug wird genau begutachtet, um herauszufinden, ob ein technischer Defekt die Brandursache war oder ob nachgeholfen wurde“, so Englert. Der Brand wurde am Ostersonntag gegen 20.50 Uhr gemeldet. Die Zweibrücker Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnte verhindern, dass die Flammen auf das Baumarkt-Gebäude übergreifen. Gerüchte, laut denen es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um ein elektrisches gehandelt haben soll, wollte Englert nicht bestätigen: „Für uns sieht es nicht nach einem E-Fahrzeug aus, eher nach einem ganz normalen Sprinter.“