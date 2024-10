Bei einem Unfall in der Pirmasenser Straße hat sich eine Autofahrerin am Dienstagabend mit ihrem Wagen überschlagen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, kollidierte die 51-Jährige mit einem geparkten Fahrzeug auf der K15 (Pirmasenser Straße) in Rieschweiler-Mühlbach. Daraufhin überschlug sich ihr Auto und die Frau verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme sowie den anschließenden Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen vollgesperrt.