Von Patrick Göbel

Ein lebensgefährlich verletzter Mercedesfahrer und sein völlig zerstörter Wagen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag. Gegen 20.50 Uhr kam der 64-jährige Mercedesfahrer auf der L 107 zwischen Mandelbachtal-Ommersheim und Saarbrücken-Ensheim in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Wagen hat sich laut Polizei mehrmals überschlagen. Die Polizei berichtet, dass der Mann zu schnell unterwegs gewesen sei. Am Auto entstand Totalschaden. Der Straßenabschnitt musste für etwa zweieinhalb Stunden vollgesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.